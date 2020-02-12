Реальное состояние мемориала "Вечность" в Кишиневе: что показала инспекция

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы молдавские власти провели инспекцию крупнейшего комплекса воинской славы. Глава Минобороны обещает, что к 9 мая ансамбль будет обновлен.

Мемориал воинской славы "Вечность" (Eternitatea) - наиболее впечатляющий монументальный комплекс в молдавской столице. Его открытие состоялось 9 мая 1975 года в память о воинах, павших в боях с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Последняя реконструкция объекта проводилась более 10 лет назад, однако уже сейчас ансамбль находится в плачевном состоянии. Эксперты объясняют, что виной всему не только временной, но и человеческий фактор.

К примеру, во время последнего ремонта, по словам некоторых специалистов, использовались некачественные стройматериалы. Кроме того, мемориал серьезно пострадал от рук вандалов. Последний случай - кража двух бронзовых венков, которые украшали вход на территорию комплекса воинской славы.

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы молдавские власти изучили состояние мемориала "Вечность". Корреспонденты Sputnik Молдова прошли вместе с инспекторами и узнали, каково реальное состояние комплекса. А проблем здесь не счесть...

"Определили, что основные работы будут проводиться у Вечного огня, у плит, на которых написаны имена захороненных здесь, есть и другие, на мой взгляд, срочные работы, которые необходимо тут провести. Думаю, что общими усилиями мы успеем осуществить все, чтобы этот мемориальный комплекс, который является одним из главных объектов Кишинева, к 9 мая был в нормальном состоянии", - заявил министр обороны Виктор Гайчук.

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