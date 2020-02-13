Бойня №5: зачем США и Великобритания уничтожили культурную столицу Германии

Ночью с 13 на 14 февраля 1945 года военно-воздушные силы западных союзников по антигитлеровской коалиции совершили авианалет на Дрезден. За два дня бомбардировок город был разрушен на 80%.

При этом всего 25% уничтоженных зданий относились к промышленным и военным объектам.

Основной удар пришелся на исторический центр города. Пострадали уникальные архитектурные памятники и всемирно известная картинная галерея.

Тактика бомбежки изначально была направлена на то, чтобы сжечь Дрезден дотла - сначала с самолетов сбрасывали фугасные бомбы, которые срывали крыши со зданий, а потом - зажигательные, которые вызывали адские пожары.

По разным оценкам, число жертв бомбардировки варьируется от 25 тысяч до 250 тысяч человек.

Сегодняшние власти Германии официально называют цифру 25 тысяч погибших жителей города.

Бомбардировка Дрездена после войны стала мемом для художественной литературы, кинематографа, общественного сознания.

Для чего союзники так рьяно уничтожали культурную столицу Германии - смотрите в нашем видео.

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