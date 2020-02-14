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НАТО готовится к крупнейшим за 25 лет учениям в Европе

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https://ru.sputnik.md/video/20200214/29192340/NATO-gotovitsya-k-krupneyshim-za-25-let-ucheniyam-v-Evrope.html

Россия будет вынуждена отреагировать на маневры НАТО Defender Europe 2020, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В рамках маневров будет отработана переброска американских военных в Европу.

В общей сложности в них примет участие 37 тысяч военных из 18 стран.

На полигоне НАТО Берген-Хоне, Германия, к транспортировке уже подготовили десятки танков, бронетехнику и другие виды вооружения. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что учения НАТО вызывают серьезную озабоченность в Москве, поэтому Россия будет вынуждена отреагировать на Defender Europe 2020.

“Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - подчеркнул Лавров и добавил, что "те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность”.



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