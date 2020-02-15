В Кишиневе чествовали воинов-афганцев - видео

Воины-интернационалисты собрались в cубботу в Кишиневе и Тирасполе, чтобы отметить 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана.

В Кишиневе отметили 31-ю годовщину с момента вывода советских войск из Афганистана. В субботув молдавской столице чествовали ветеранов той войны и почтили память тех, кто не вернулся домой.

Памятные мероприятия начали с традиционного возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре. Затем воины-интернационалисты прошли единым строем к мемориалу "Сыновьям Родины – вечная память".

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"Война в Афганистане стала историей, но она оставила глубокий и полный боли след в сердце нашего народа. Через ужасы этой войны прошло более десяти тысяч наших граждан, 301 из них погибли, другие более 600 человек были ранены", - заявил на митинге премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук обратился к ветеранам со словами благодарности за честно выполненный воинский долг.

"Наш святой долг не забывать о ваших жертвах, ранах и страданиях, полученных на той войне", - добавил Гайчук.

Далее слово дали тем, кто непосредственно прошел через все испытания на войны, выполняя долг перед Родиной.

"Мы не забудем тех дорог, тех гор, те пустыни. Не забудем тот холод и ту жажду. Не забудем погибших товарищей и друзей", - заключил секретарь Союза ветеранов войны в Афганистане Эдуард Гуменюк.

Всего 12 500 человек из Молдовы выполнили свой интернациональный долг с 1979 по 1989 годы в Афганистане. Из них 301 пали на поле боя. Более 300 ветеранов получили ранения.

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