Она победила всех: чемпионка Европы по борьбе прибывает в Кишинев

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. В Кишинев из Рима прилетает молдавская спортсменка Анастасия Никита. В Молдову она привезет золото чемпионата Европы по борьбе. В финальном поединке наша спортсменка сразилась с соперницей из Болгарии Биляной Дудовой и одержала над ней волевую победу. Схватка была крайне напряженной, но нашей спортсменка выиграла со счетом 5:4.

Золото для Молдовы: Анастасия Никита стала чемпионкой Европы по борьбе>>>

Поздравления чемпионке уже передал президент Молдовы.

"Поздравляю нашу спортсменку Анастасию Никита, которая одержала непростую победу на Чемпионате Европы по вольной борьбе и привезет домой золотую медаль", - написал Додон.

По его словам, все гордятся молдавскими спортсменами, а каждая их победа, каждый трофей и высокий титул в очередной раз убеждают всех в том, насколько важно поддерживать спорт.

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