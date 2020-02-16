Дед-атлет в 69 лет: эти упражнения, порой, не под силу даже молодым - видео

Руслан Божаев, которому почти 70 лет, сам придумывает прыжки, сам их выполняет и устанавливает по ним максимальные значения. Смотрите на видео, как он демонстрирует прекрасную физическую форму

Герой этого ролика 69-летний киевлянин Руслан Божаев демонстрирует чудеса физической формы. Он, безусловно, даст фору молодым: планка, подтягивание, бег... Все это у него получается, как говорится, налегке.

"Спортом как таковым я начал заниматься только в 47 лет. До этого возраста я не был спортивным человеком", - признается Божаев.

Он установил у себя на родине самое большее количество рекордов — более 1000.

Божаев сам придумывает прыжки, сам их выполняет и устанавливает по ним максимальные значения. Есть прыжки на одной ноге, спиной, с поворотом и сальто.

Герой ролика убежден, что спорт продлевает жизнь.

"Это наслаждение, красота, движение", - говорит он. Смотрите на видео, как спорт украшает человека.