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Обновленная система "Град": новые возможности и первые испытания - видео

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© Video : Пресс-служба ЦВО
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200217/29229135/obnovlennaya-sistema-Grad-novye-vozmozhnosti-i-pervye-ispytaniya-video.html

Смотрите на видеозаписи, как в Кемеровской области прошли первые стрельбы из модернизированных "градов".

Как сообщили в министерстве обороны России, артиллеристы ЦВО на деле проверили функционирование партии боевых машин, которые поступившили к ним на вооружение в начале февраля.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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РСЗО нанесли удары по скоплению условного противника, выявленного разведчиками с помощью оптического электронного комплекса "Ирония".  Стрельба проходила на максимальной дальности.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что после модернизации установки получили электронную систему пуска, а система управления и наведения для удобства оператора была выведена в кабину.

Более мощные боеприпасы позволили практически в два раза повысить дальность стрельбы – до 40 км. На маршах и бездорожье особое преимущество боевой машине дает шасси с обновленным дизельным двигателем.

Специалисты отмечают, что новая техника дает возможность повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза.

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