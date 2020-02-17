Обновленная система "Град": новые возможности и первые испытания - видео

Как сообщили в министерстве обороны России, артиллеристы ЦВО на деле проверили функционирование партии боевых машин, которые поступившили к ним на вооружение в начале февраля.
В оборонном ведомстве РФ отметили, что после модернизации установки получили электронную систему пуска, а система управления и наведения для удобства оператора была выведена в кабину.
Более мощные боеприпасы позволили практически в два раза повысить дальность стрельбы – до 40 км. На маршах и бездорожье особое преимущество боевой машине дает шасси с обновленным дизельным двигателем.
Специалисты отмечают, что новая техника дает возможность повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза.
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