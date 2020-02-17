Лавров: США создают предпосылки для развертывания своих ракет в Европе и Азии

США активно создают предпосылки для развертывания своих ракет в Европе, Азии и на островах в Тихом океане, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам Мюнхенской конференции - смотрите видео.

Речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, которые раньше были запрещены Договором о РСМД. Соглашение прекратило действовать 2 августа 2019 года, после того как Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке.

"Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить, но для того, чтобы договариваться о конкретных решениях нужны многосторонние переговоры и консультации с участием США, которые, разрушив договор, сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих, некогда запрещенных вооружений, в Европе, в Азии. Они этого не скрывают. Упоминается Япония, Корея и острова в Тихом океане", - сказал глава МИД РФ.

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