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Все отвернулись от Запада: итоги Мюнхенской конференции - видео

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Ruptly / NATO TV
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https://ru.sputnik.md/video/20200218/29240803/vse-otvernulis-ot-zapada-itogi-myunhenskoj-konferencii-video.html

Мюнхенская конференция по безопасности 2020 года показала: о былой "западной солидарности" речи не идет.

В Германии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Более 800 участников обсуждали самые важные события мировой политики.

Главным тезисом стал новый термин - "беззападность". Многие участники конференции высказали мнение, что модель западного правопорядка находится в упадке.

"Получилось, что конференция свелась на 99% к разговору о том, кто виноват и кто круче изложит свои претензии к остальным", - подвел итоги для журналистов глава МИД России Сергей Лавров.

Ослабление влияния Запада связывают с разрушением единства Европы и США. Его, по мнению многих политиков подрывают Россия и Китай.

Мюнхенская конференция по безопасности основана в 1963 году - это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира.



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