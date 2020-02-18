Впервые на SputnikPro: Кишинев стал площадкой уникального практикума

В программе нового модуля SputnikPro были теоретические занятия, мастер-классы и уникальный практикум.

Главные правила создания подкастов и подготовки интересных и эффективных интервью узнали участники проекта SputnikPro в Кишиневе.

На тренинг в молдавскую столицу прибыли ведущие российские медиаэксперты. Поработать с ними пришли студенты вузов, действующие журналисты, блогеры.

"Мы рады всем, кому интересно медиа. Неважно, в каком вузе, в каком колледже вы учитесь. Если вам интересно снимать, монтировать, писать, брать интервью, то мы будем очень рады видеть вас на наших следующих SputnikPro", - подчеркнула руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

Руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер рассказала слушателям о таком формате подачи информации, как подкасты, который набирает в мире все большую популярность.

"Мы рассказали о том, как на Западе развивается подкастинг, как он развивается в России, и какие у журналистов могут быть перспективы, работая с этим направлением", - пояснила Рудицер.

Особенную часть модуля провела с участниками SputnikPro заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. Изучив с присутствующими теоретическую часть, лектор смоделировала ситуацию на практике. Тогда участники проекта получили возможность провести настоящее интервью с реальными гостями.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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