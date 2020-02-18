Опубликованы новые документы по делу о крушении MH17 - видео

Независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф обнародовал документы по расследованию катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом, которые военная разведка Нидерландов направляла в прокуратуру страны. Подробности смотрите на видео.

В докладе спецслужб говорится, что самолет был вне зоны досягаемости всех зенитных ракетных комплексов "Бук", расположенных в регионе. Однако данные не были учтены следователями при составлении итоговых выводов расследования.

В России неоднократно заявляли о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Москва не раз говорила, что готова содействовать расследованию, но Нидерланды сотрудничать отказались.

Через три недели, 9 марта, должен начаться судебный процесс в Нидерландах, где станет известно, повлияет ли новая информация по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом на окончательные выводы следствия.

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