Опубликованы новые документы по делу о крушении MH17 - видео

В России неоднократно заявляли о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Москва не раз говорила, что готова содействовать расследованию, но Нидерланды сотрудничать отказались.
Через три недели, 9 марта, должен начаться судебный процесс в Нидерландах, где станет известно, повлияет ли новая информация по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом на окончательные выводы следствия.
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