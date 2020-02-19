Новые документы по делу о крушении MH17 - видео

Голландский журналист опубликовал новые документы по делу о крушении MH17. Подробности смотрите в нашем видео.

Независимый голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал документы по расследованию катастрофы малайзийского боинга в небе над Донбассом, которые военная разведка Нидерландов направляла в прокуратуру страны.

Согласно докладу спецслужб, самолет был вне зоны досягаемости всех зенитных ракетных комплексов "Бук", расположенных в регионе. Эта информация не была учтена следователями при составлении итоговых выводов расследования. В России неоднократно заявляли о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Отметим, что через три недели, 9 марта, должен начаться судебный процесс в Нидерландах, где станет известно, повлияет ли новая информация по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом на окончательные выводы следствия.