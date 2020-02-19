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Германский министр: российский газопровод отвечает интересам наших стран

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https://ru.sputnik.md/video/20200219/29253384/ministr-ekonomiki-i-energetiki-germany-altmayer-zaschitil-severnyy-potok--2.html

В ближайшие годы спрос на природный газ в Европе будет расти и это причина для обоснования проекта "Северный поток – 2", заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Берлин, по его словам, видит "большой потенциал" для сотрудничества России и Германии в области энергетики и газа.

Газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом в интересах обеих стран, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе германо-российской конференции в Берлине.

РФ и ФРГ, как стало известно на этом же форуме, договорились создать совместную группу по энергетике.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Запуск газопровода , как сообщил российский концерн "Газпром", намечен на конец 2020 года.

Против строительства "Северного потока-2" активно выступают Украина, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В частности, в Вашингтоне называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

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