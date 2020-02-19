Германский министр: российский газопровод отвечает интересам наших стран

В ближайшие годы спрос на природный газ в Европе будет расти и это причина для обоснования проекта "Северный поток – 2", заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Берлин, по его словам, видит "большой потенциал" для сотрудничества России и Германии в области энергетики и газа.

Газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом в интересах обеих стран, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе германо-российской конференции в Берлине.

РФ и ФРГ, как стало известно на этом же форуме, договорились создать совместную группу по энергетике.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Запуск газопровода , как сообщил российский концерн "Газпром", намечен на конец 2020 года.

Против строительства "Северного потока-2" активно выступают Украина, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В частности, в Вашингтоне называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK