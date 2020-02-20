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Инцидент с бронемашинами России и США в Сирии попал на видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200220/29261112/Intsident-s-bronemashinami-Rossii-i-SShA-v-Sirii-popal-na-video.html

В описании ролика говорится, что он снят в районе сирийского города Камышлы, но дата съемки не уточняется.

В сети появилось видео инцидента в Сирии с участием, возможно, российских и американских военных.

Ролик снят пассажиром машины, догоняющей колонну с российскими флагами, в составе которой "Тигр" и БТР. 

Как указывает автор ролика, инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, неизвестно.

На кадрах видно два бронированных автомобиля, на одном из который флаг США.

Колонна США движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, однако тот блокирует ему проезд, а затем и вовсе вынуждает его съехать с дороги в поле.

После этого обе бронемашины останавливаются.

На этом ролик обрывается. Ни российская, ни американская стороны инцидент пока не прокомментировали.



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