Санкции Трампа против "Роснефти": способ давления на партнеров

Министерство финансов США обвиняет ее в том, что участие в экспорте венесуэльской нефти финансово подпитывает "нелегитимный режим Мадуро".
В Вашингтоне стремятся свергнуть законную власть в южноамериканском государстве и стараются оказать давление на все экономические отношения властей Венесуэлы.
Учитывая, что Rosneft Traiding поставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы Германии, Китая и Индии, санкции также - способ давления на европейских и азиатских партнеров.
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