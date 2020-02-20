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Санкции Трампа против "Роснефти": способ давления на партнеров

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© Ruptly / US Department of State
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200220/29264968/sanktsii-trump-protiv-rosnefti-sposob-davleniya-na-partnerov.html

Ограничения, введенные США против нефтегазового сектора Венесуэлы, сейчас были дополнены мерами против дочерней структуры "Роснефти" - швейцарской компании Rosneft Traiding.

Министерство финансов США обвиняет ее в том, что участие в экспорте венесуэльской нефти финансово подпитывает "нелегитимный режим Мадуро".

В Вашингтоне стремятся свергнуть законную власть в южноамериканском государстве и стараются оказать давление на все экономические отношения властей Венесуэлы.

Учитывая, что Rosneft Traiding поставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы Германии, Китая и Индии, санкции также - способ давления на европейских и азиатских партнеров. 

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