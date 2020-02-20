Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна

То, что в Анкаре считают неотвратимой перспективой, в Москве назвали “худшим вариантом развития события”.

Турция готова провести военную операцию в сирийском Идлибе, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара не намерена передавать регион законным властям Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.

Обстановка в Сирии резко обострилась в начале февраля, когда ударам с воздуха подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста.

В ответ турецкая армия нанесла удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом.

Комментируя заявление Эрдогана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если оно относится к операции против легитимной сирийской власти, то это “худший вариант развития события”.

Он подчеркнул, что если же Турция имеет в виду действия против террористов в Идлибе, то это вписывается в сочинские договоренности.

Россия и Турция договорились в сентябре 2018 года в Сочи о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

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