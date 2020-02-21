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Новая волна русофобии: Запад обвиняет Россию в хакерских атаках

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© Video : Ruptly / Sputnik / twitter.com/RussianEmbassyC
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200221/29280296/novaya-volna-rusofobii-zapad-obvinyaet-russia-v-khakerskikh-atakakh.html

Соскучились по новостям из мира "русских хакеров"? Не волнуйтесь, Запад и его сторонники-русофобы уже тут как тут.

В Грузии обвинили Россию в "широкомасштабной кибератаке" на целый ряд сетевых ресурсов.

Радио Sputnik Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российские хакеры шпионят за постояльцами отелей

Среди них, как утверждается, стали сайты администрации президента, а также различных коммерческих и медиаорганизаций.

"Подрывная акция", по словам представителя МИД, произошла в октябре 2019 года, ее инициатором якобы было Генеральное управление Генштаба Вооруженных Сил России.

При этом никаких конкретных доказательств представителем тбилисского дипломатического ведомства приведено не было.

Москва обвинения отрицает, но на сторону Грузии ожидаемо встали Канада, Великобритания и США, а американская разведка пошла еще дальше и выпустила доклад об очередных российских угрозах.

В чем именно на этот раз "виновата" Россия, причем тут Саакашвили и Трамп – рассказываем в нашем видео.

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