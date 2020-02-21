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Ветераны ждут писем: в России продолжается проект #ПочтаПобеды

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https://ru.sputnik.md/video/20200221/29283024/video-veterany-zhdut-pisem-v-russia-prodolzhaetsya-proekt.html

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

В России продолжается проект #ПочтаПобеды.

#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
YouTube / RT на русском
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео

RT в рамках данного проекта представил еще одну историю ветерана Великой Отечественной войны. Журналисты RT рассказали историю Екатерины Григорьевны Деминой.

В годы Великой Отечественной Екатерина Григорьевна работала на предприятии по производству снарядов. После гибели на фронте брата девушка пришла в военкомат и попросилась на передовую.

На фронте Екатерина Демина служила на наблюдательном посту. По звуку мотора она научилась определять вражеские бомбардировщики.

Письма Екатерине Григорьевне можно отправлять по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru. В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих побед будут рассказаны в течение следующих месяцев. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

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