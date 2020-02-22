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Кадры с дрона: шоссе M4 и заброшенный сирийский город Ариха

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https://ru.sputnik.md/video/20200222/29288290/siriya-shosse-m4-i-zabroshennyy-gorod-arikha.html

Смотрите на видео, как выглядит с высоты птичьего полета шоссе M4 и заброшенный сирийский город Ариха.

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб.

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Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит заброшенный сирийский город Ариха.

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