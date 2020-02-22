Пассажиры лайнера Diamond Princess замечены в Иокогаме - видео

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. За это время судно покинули около тысячи человек. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.

Судно стало вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на нем заразились 634 человека, включая трех россиян. Два пассажира - пожилые японцы - умерли в больнице. На лайнере пока остаются около 1,2 тысячи человек - экипаж (в их числе трое граждан Молдовы) и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Японские власти намерены спустить их на берег в ближайшее время.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK