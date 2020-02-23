Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: какие проблемы решались

С наступлением 2020 года Беларусь осталась без российской нефти – новый контракт пока так и не был подписан. Смотрите на видео, на каком этапе находятся переговоры по энергоносителям.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсуждали нефтяную проблему. Путин предложил решение. Речь идет о компенсации потерь из-за налогового маневра (300 миллионов долларов) и сохранение прошлогодних условий на поставки нефти, отмечает Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что "это было неожиданное было предложение", которое сейчас рассматривается. Он также добавил, что российский лидер предложил ему подсчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины к уровню прошлого года.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, а в этом году за счет снижения пошлины получим 700 миллионов долларов, он сказал, мы 300 миллионов долларов компенсируем за счет премий компаниям", – добавил Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что это "путь к развязке споров".

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