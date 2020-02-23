Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: какие проблемы решались

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсуждали нефтяную проблему. Путин предложил решение. Речь идет о компенсации потерь из-за налогового маневра (300 миллионов долларов) и сохранение прошлогодних условий на поставки нефти, отмечает Sputnik Беларусь.
"Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, а в этом году за счет снижения пошлины получим 700 миллионов долларов, он сказал, мы 300 миллионов долларов компенсируем за счет премий компаниям", – добавил Лукашенко.
Белорусский лидер считает, что это "путь к развязке споров".
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