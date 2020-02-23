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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор: какие проблемы решались

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https://ru.sputnik.md/video/20200223/29289235/putin-i-lukashenko-proveli-telefonnyy-razgovor-kakie-problemy-reshalis.html

С наступлением 2020 года Беларусь осталась без российской нефти – новый контракт пока так и не был подписан. Смотрите на видео, на каком этапе находятся переговоры по энергоносителям.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсуждали нефтяную проблему. Путин предложил решение. Речь идет о компенсации потерь из-за налогового маневра (300 миллионов долларов) и сохранение прошлогодних условий на поставки нефти, отмечает Sputnik Беларусь.

Добыча нефти, архивное фото
© CC0 / ptra / Pixabay
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Лукашенко подчеркнул, что "это было неожиданное было предложение", которое сейчас рассматривается. Он также добавил, что российский лидер предложил ему подсчитать, сколько Беларусь потеряет от уменьшения таможенной пошлины к уровню прошлого года.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины миллиард долларов, а в этом году за счет снижения пошлины получим 700 миллионов долларов, он сказал, мы 300 миллионов долларов компенсируем за счет премий компаниям", – добавил Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что это "путь к развязке споров".

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