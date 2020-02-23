Пустые улицы Кодоньо после подтверждения 14 новых случаев коронавируса

Уже известно о двух случаях смерти в Италии. Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.
"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.
Смотрите кадры, как в настоящее время выглядит Кодоньо.
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