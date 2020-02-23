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Пустые улицы Кодоньо после подтверждения 14 новых случаев коронавируса

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200223/29292526/kak-vyglyadit-codogno-posle-podtverzhdeniya-14-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, а в целом в Италии их уже больше сотни. Смотрите на видео, как выглядит Кодоньо после подтверждения 14 новых случаев коронавируса.

Аэропорт
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

Уже известно о двух случаях смерти в Италии. Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

Смотрите кадры, как в настоящее время выглядит Кодоньо.

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