Пустые улицы Кодоньо после подтверждения 14 новых случаев коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, а в целом в Италии их уже больше сотни. Смотрите на видео, как выглядит Кодоньо после подтверждения 14 новых случаев коронавируса.

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

Уже известно о двух случаях смерти в Италии. Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности, массовых мероприятий и учебы", - заявил Конте.

Смотрите кадры, как в настоящее время выглядит Кодоньо.

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