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"Долой цензуру": пикет у посольства Эстонии в поддержку журналистов Sputnik

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https://ru.sputnik.md/video/20200224/29300298/doloy-tsenzuru-piket-u-posolstva-estonii-v-podderzhku-zhurnalistov-sputnik.html

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева приняли участие в пикете у посольства Эстонии в Москве - смотрите на видео, что сказала Черышева.

Пикет в поддержку журналистов Sputnik прошел у здания эстонского диппредставительства в российской столице в День независимости Эстонии.

Журналисты таким образом решили напомнить властям страны о притеснениях сотрудников Sputnik.

В свою очередь, Черышева напомнила, что 24 февраля, она, как главный редактор Sputnik Эстония, вместе с коллективом, могла бы отмечать четырехлетие агентства.

"Именно в этот день четыре года назад мы вышли в эфир. Но уже два месяца, как практически весь коллектив уволен. Они находятся сейчас в принудительном отпуске, без работы, без средств к существованию, потому что власти Эстонии вынудили нас прервать трудовые договоры с МИА "Россия Сегодня", - сказала Черышева.

Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве
© Sputnik / Владимир Астапкович
Протест у посольства Эстонии: Вышинский и Черышева напомнили о свободе слова
По ее мнению, "европейское государство, позиционирующее себя демократическим, лишило работы более 30 человек только за то, что они думают иначе, что они вне мейнстрима".

С 1 января 2020 года журналисты Sputnik Эстония были вынуждены разорвать трудовые соглашения с МИА "Россия сегодня" под угрозой уголовного преследования и тюремного срока до 5 лет.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

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