Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков

В понедельник утром дороги Кишинева были свободнее: часть водителей маршрутных такси не вышла на работу из-за забастовки. На дорогах появились лишь некоторые микроавтобусы, но не все подбирали пассажиров - смотрите видео.

Администраторы кишиневских маршрутных такси заранее объявили об акции протеста. По их подсчетам, на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев.

Но в связи с тем, что это дорого для горожан, они требуют повышения стоимости проезда до шести леев.

Из-за забастовки люди были вынуждены добираться на работу в основном на троллейбусах и автобусах.

А владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагали помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели попасть на работу. Подобные предложения отзывчивых автолюбителей стали появляться в социальных сетях еще накануне забастовки, в воскресенье.

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