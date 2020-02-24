14:07 24 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков

Получить короткую ссылку
229 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Yana Zaharova
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200224/29300480/kak-ezdil-obschestvennyy-transport-kishineva-vo-vremya-zabastovki-marshrutchikov.html

В понедельник утром дороги Кишинева были свободнее: часть водителей маршрутных такси не вышла на работу из-за забастовки. На дорогах появились лишь некоторые микроавтобусы, но не все подбирали пассажиров - смотрите видео.

Администраторы кишиневских маршрутных такси заранее объявили об акции протеста. По их подсчетам, на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев. 

Примария Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жесткое заявление примара Кишинева: что он пообещал маршрутчикам
Но в связи с тем, что это дорого для горожан, они требуют повышения стоимости проезда до шести леев.

Из-за забастовки люди были вынуждены добираться на работу в основном на троллейбусах и автобусах.

А владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагали помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели попасть на работу. Подобные предложения отзывчивых автолюбителей стали появляться в социальных сетях еще накануне забастовки, в воскресенье.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Приднестровье подорожал проезд в городском маршрутном такси
Готовится повышение тарифов: на что еще в Молдове могут поднять цены
Перевозчики требуют поднять цены на автобусные маршруты


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Шоу силачей и полевая кухня: в России отметили 23 февраля
Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков
Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться