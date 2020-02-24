Как ездил общественный транспорт Кишинева во время забастовки маршрутчиков

Администраторы кишиневских маршрутных такси заранее объявили об акции протеста. По их подсчетам, на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев.
Из-за забастовки люди были вынуждены добираться на работу в основном на троллейбусах и автобусах.
А владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагали помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели попасть на работу. Подобные предложения отзывчивых автолюбителей стали появляться в социальных сетях еще накануне забастовки, в воскресенье.
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