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В аэропорту Кишинева поставили заслон коронавирусу

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200224/29308046/v-aeroportu-moldovy-postavili-zaslon-koronavirusu.html

Два современных термосканера были установлены в зоне прилета международного аэропорта Кишинева после вспышки коронавируса в Италии.

По словам правоохранителей, новое оборудование позволит оперативно выявить пассажиров с повышенной температурой тела. В случае, если у прибывших в аэропорт наблюдаются подозрительные симптомы, прежде всего, высокая температура, пассажир будет обязан пройти дополнительное обследование.

При обнаружении инфицированных коронавирусом людей они будут помещены в карантин в кишиневской инфекционной больнице.

Кроме того, руководство пограничной полиции распорядилось выдать средства личной защиты своим сотрудникам. Это марлевые маски, а также одноразовые перчатки.

Молдавские власти объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

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Теги:
коронавирус


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