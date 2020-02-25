Лидер молдавских демократов о судьбе партии: какой выбор предстоит сделать

У Демпартии Молдовы несколько путей: оппозиция, власть или ни то, ни другое. Последний вариант нежелателен для самого политформирования. Об этом заявил во вторник в эфире радиостудии Sputnik Молдовы экс-премьер республики, глава Демпартии Павел Филип.
"Скажу так, Демпартия не может оставаться долгое время в таком состоянии, как сейчас – ни в оппозиции, ни во власти. Тогда мы проголосовали за нынешнее правительство, предоставив им 100 дней для работы. В дальнейшем политической партии предстоит принять решение – или мы в оппозиции, или мы входим в формулу власти", - сказал Филип.
На 15 марта запланированы новые парламентские выборы по одномандатному округу №38 в Хынчештах.
Во вторник вечером гостем радиостудии Sputnik станет экс-спикер и лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK