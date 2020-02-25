Лидер молдавских демократов о судьбе партии: какой выбор предстоит сделать

Демократической партии Молдовы предстоит определиться – быть в оппозиции или во власти: лидер демократов в эксклюзивном интервью Sputnik раскрыл подробности политической судьбы политформирования.

У Демпартии Молдовы несколько путей: оппозиция, власть или ни то, ни другое. Последний вариант нежелателен для самого политформирования. Об этом заявил во вторник в эфире радиостудии Sputnik Молдовы экс-премьер республики, глава Демпартии Павел Филип.

"Скажу так, Демпартия не может оставаться долгое время в таком состоянии, как сейчас – ни в оппозиции, ни во власти. Тогда мы проголосовали за нынешнее правительство, предоставив им 100 дней для работы. В дальнейшем политической партии предстоит принять решение – или мы в оппозиции, или мы входим в формулу власти", - сказал Филип.

У ДПМ была вторая по численности фракция в молдавском парламенте - 30 парламентариев. Сейчас в ней осталось 23 законодателя, с учетом выхода группы из шестерых человек и ухода из парламента Александра Ботнаря, ставшего примаром Хынчешт. У социалистов - 36 мандатов. У партии "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформы "Достоинство и правда" (DA) 25 депутатов. Партия "ШОР" представлена 7 законодателями. Также в парламенте есть три независимых депутата.

На 15 марта запланированы новые парламентские выборы по одномандатному округу №38 в Хынчештах.

Во вторник вечером гостем радиостудии Sputnik станет экс-спикер и лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду.

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