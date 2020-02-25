Президент Игорь Додон посещает инфекционную больницу имени Тома Чорбэ

Молдавский премьер Ион Кику заявил 24 февраля, что в республике принимают меры с учетом вспышки коронавируса нового типа в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей.

Власти также уделяют повышенное внимание столичной инфекционной больнице имени Тома Чорбэ, куда госпитализируют тех, у кого выявлен вирус.

Глава государства проверяет подготовку медицинского учреждения.

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