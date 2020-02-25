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Президент Игорь Додон посещает инфекционную больницу имени Тома Чорбэ

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200225/29316920/prezident-igor-dodon-poseschaet-Infektsionnuyu-bolnitsu-imeni-toma-ciorba.html

Смотрите прямую трансляцию, как президент Молдовы Игорь Додон инспектирует Инфекционную больницу имени Тома Чорбэ.

Молдавский премьер Ион Кику заявил 24 февраля, что в республике принимают меры с учетом вспышки коронавируса нового типа в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор за границей.

Власти также уделяют повышенное внимание столичной инфекционной больнице имени Тома Чорбэ, куда госпитализируют тех, у кого выявлен вирус.

Глава государства проверяет подготовку медицинского учреждения. 

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