Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии

Глава российской дипломатии также раскритиковал западные страны за недостаточный ответ на подобные действия со стороны балтийских государств.

В странах Прибалтики стало нормой подавление свободы СМИ, преследование инакомыслия, ущемление прав национальных меньшинств, вплоть до позорного феномена безгражданства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Латвия, Литва и Эстония на регулярной основе преследуют российских журналистов, а также собственное русскоязычное население. Так, давлению со стороны Таллина подверглись сотрудники Sputnik Эстония. Они были вынуждены прекратить трудовые отношения с головной организацией МИА “Россия сегодня” после того, как получили от эстонских властей прямые угрозы уголовного преследования.

По словам главы российского МИДа, "Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии".

Как подчеркнул министр, в ответ на призывы к Западу "повлиять на своих протеже слышим стыдливые ссылки на заботу о свободе слова и мирных собраний".

"На деле получается, что западные демократии тем самым дают зеленый свет на распространение нацистской идеологии, восхваление нацистских пособников, факельные шествия под знаменами "Ваффен СС". Подобная "политкорректность", по сути, оправдывает человеконенавистническую идеологию", - отметил Лавров.

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