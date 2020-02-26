Талисманом чемпионата мира по хоккею в 2021 году будет еж Спайки - видео

Ежик Спайки стал маскотом чемпионата мира по хоккею – 2021, который пройдет в Беларуси и Латвии. Смотрите на видео, как прошла презентация талисмана.

Церемония презентации прошла в Зале олимпийской славы НОК Беларуси в Минске. Победитель определен народным голосованием и мнением жюри, в которое входили звезды белорусского спорта.

"Еж – дружелюбный, умный и смекалистый. Он такой замечательный, что стал одним из самых популярных положительных персонажей в народных сказках Беларуси и Латвии", - говорилось на презентации.

Спайки – целеустремленный и упорный. Он – спортсмен, атлет, капитан своей хоккейной команды. Техника Спайки настолько хороша, что он может поразить ворота соперника с середины площадки.

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