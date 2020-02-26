Москва: пикет в защиту сотрудников Sputnik Эстония

Акцию в поддержку своих таллинских коллег организовали у Дома приемов МИД РФ журналисты МИА "Россия сегодня".

Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены уволиться с 1 января этого года, после того как получили от эстонских властей прямые угрозы уголовного преследования.

В качестве обоснования подобных действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Но санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Участники пикета в желтых жилетах с логотипами Sputnik стояли у ворот на подъезде к зданию, в их руках были таблички с надписями: "Эстония – концлагерь для журналистов", "Руки прочь от журналистов в Прибалтике".

Участники акции хотели таким образом привлечь внимание председателя ОБСЕ к ситуации с журналистами в Эстонии.

Президент России Владимир Путин, рассуждая о ситуации вокруг Sputnik Эстония, указал, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в РФ.

© Sputnik / Sputnik Молдова: флешмоб в поддержку таллинских коллег.

Многие журналисты, в том числе коллектив Sputnik Молдова, присоединились к запущенному исполнительным директором МИА "Россия сегодня" Кириллом Вышинским флешмобу #СпутникСила в поддержку коллег - сотрудников таллинского хаба. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

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