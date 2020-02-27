Зима напоследок заявила о себе - в Дондюшанах выпал снег

Синоптики не прогнозировали в четверг выпадение снега, а предупреждали о том, что по всей стране могут пройти дожди, однако природа решила иначе.
Ранее глава Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова заявляла Sputnik, что бесснежная зима для Молдовы не в диковинку. Схожая погода наблюдалась в 2014-2016 годах, когда снега не было в январе.
В принципе в Молдове в среднем раз в три года регистрируется отсутствие снега или совсем небольшая высота снежного покрова.
В целом, зимой 2020 года в стране отмечался дефицит осадков, даже дождей, что не очень благоприятно сказывалось на озимых культурах. Недобор осадков, как тот, что зарегистрирован в январе, в Молдове бывает в среднем один раз в 20-30 лет.
Специалисты отмечают, что даже незначительные осадки благоприятно влияют на рост озимых.
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