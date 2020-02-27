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Зима напоследок заявила о себе - в Дондюшанах выпал снег

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Тема:
Погода в Молдове (1031)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200227/29340254/zima-naposledok-zayavila-o-sebe-v-donduseni-vypal-sneg.html

Практически всю зиму в Молдове не было снега, но напоследок она решила напомнить о себе - смотрите на видео, как в Дондюшанском районе 27 февраля все вокруг стало белым.

Синоптики не прогнозировали в четверг выпадение снега, а предупреждали о том, что по всей стране могут пройти дожди, однако природа решила иначе.

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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К полудню 27 февраля в северной части страны температура воздуха находится около нулевой отметки. Это привело к тому, что вместо дождя, согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, в Сорокском, Донюшанском районах и в муниципии Бельцы пошел снег.

Ранее глава Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова заявляла Sputnik, что бесснежная зима для Молдовы не в диковинку. Схожая погода наблюдалась в 2014-2016 годах, когда снега не было в январе.

В принципе в Молдове в среднем раз в три года регистрируется отсутствие снега или совсем небольшая высота снежного покрова.

В целом, зимой 2020 года в стране отмечался дефицит осадков, даже дождей, что не очень благоприятно сказывалось на озимых культурах. Недобор осадков, как тот, что зарегистрирован в январе, в Молдове бывает в среднем один раз в 20-30 лет.

Специалисты отмечают, что даже незначительные осадки благоприятно влияют на рост озимых.

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Тема:
Погода в Молдове (1031)

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