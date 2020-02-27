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ССО в действии: Минобороны показало уникальные кадры боевых операций

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200227/29348385/sso-v-deystvii-minoborony-pokazalo-unikalnye-kadry-boevykh-operatsiy.html

Основная часть деятельности этой армейской структуры засекречена, неизвестны география применения, численность подразделения и имена героев.

Силы специальных операций - структурное подразделение Вооружённых сил Российской Федерации, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной военной реформы.

Шестью годами позже президент Путин подписал указ об установлении 27 февраля Дня Сил специальных операций.

Контингент набирается из лучших военнослужащих-контрактников разных военных спецподразделений. Бойцы должны постоянно находиться в состоянии полной готовности, выполнять любые операции в сложных и нестандартных ситуациях как внутри страны, так и за рубежом.

Военнослужащие подразделения отлично стреляют из всех видов оружия, управляют любой техникой, выполняют функции саперов, умеют десантироваться с воздуха, выполнять задачи не только на земле, но и на воде и в других экстремальных ситуациях.

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало уникальные кадры выполнения боевых операций бойцами элитного спецподразделения. 

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