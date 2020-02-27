ССО в действии: Минобороны показало уникальные кадры боевых операций

Силы специальных операций - структурное подразделение Вооружённых сил Российской Федерации, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной военной реформы.
Шестью годами позже президент Путин подписал указ об установлении 27 февраля Дня Сил специальных операций.
Контингент набирается из лучших военнослужащих-контрактников разных военных спецподразделений. Бойцы должны постоянно находиться в состоянии полной готовности, выполнять любые операции в сложных и нестандартных ситуациях как внутри страны, так и за рубежом.
Военнослужащие подразделения отлично стреляют из всех видов оружия, управляют любой техникой, выполняют функции саперов, умеют десантироваться с воздуха, выполнять задачи не только на земле, но и на воде и в других экстремальных ситуациях.
Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало уникальные кадры выполнения боевых операций бойцами элитного спецподразделения.
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