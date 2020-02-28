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Масленица в стиле МИД: Захарова угостила журналистов вкусными блинами - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200228/29352741/Maslenitsa-v-stile-MID-Mariya-Zakharova-ugostila-zhurnalistov-blinami.html

Официальный представитель МИД России пригласила журналистов попробовать вкусные блины по случаю Масленицы.

Масленица без блинов - не Масленица, сказала по итогам брифинга спецпредставитель МИД России Мария Захарова и пригласила журналистов к столу.

Чего там только не было: традиционные кислые блины на дрожжах и тоненькие блинчики, табани с зыретом по удмуртскому рецепту и даже блины на кефире и водке откушали/ 

"Наш пресс-центр постарался. Брифинг был долгим, я по глазам вижу, что вы проголодались", - сказала Захарова журналистам.

 

Гости могли попробовать блюда из разных регионов России. В меню были классические блины, подробности – в нашем видео.



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