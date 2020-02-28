Масленица в стиле МИД: Захарова угостила журналистов вкусными блинами - видео

Масленица без блинов - не Масленица, сказала по итогам брифинга спецпредставитель МИД России Мария Захарова и пригласила журналистов к столу.

Чего там только не было: традиционные кислые блины на дрожжах и тоненькие блинчики, табани с зыретом по удмуртскому рецепту и даже блины на кефире и водке откушали/

"Наш пресс-центр постарался. Брифинг был долгим, я по глазам вижу, что вы проголодались", - сказала Захарова журналистам.

Гости могли попробовать блюда из разных регионов России. В меню были классические блины, подробности – в нашем видео.