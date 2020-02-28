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#ПочтаПобеды: блокадница Зоя Павловна ждёт ваших писем

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https://ru.sputnik.md/video/20200228/29353958/PochtaPobedy-blokadnitsa-Zoya-Pavlovna-zhdt-vashikh-pisem.html

Когда началась Великая Отечественная война, Зое Павловне Романенко было шестнадцать. Под Ленинградом она пережила самую страшную зиму блокады. Отец умер от голода у неё на руках.

В России продолжается проект #ПочтаПобеды.

RT в рамках данного проекта представил еще одну историю ветерана Великой Отечественной войны. Журналисты RT рассказали историю Зои Павловны Романенко.

Когда началась Великая Отечественная война, Зое Павловне Романенко было шестнадцать. Под Ленинградом она пережила самую страшную зиму блокады. Отец умер от голода у неё на руках. За ним — мама и бабушка. Зоя Павловна прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. Вместе с Красной армией она прошла всю войну, а победу встретила в Германии.
Если вас тронула её история, напишите ей письмо к 9 Мая.

111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Романенко Зое Павловне. Мы обязательно передадим все ваши письма. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru



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