ПочтаПобеды: блокадница Зоя Павловна ждёт ваших писем

Когда началась Великая Отечественная война, Зое Павловне Романенко было шестнадцать. Под Ленинградом она пережила самую страшную зиму блокады. Отец умер от голода у неё на руках.

В России продолжается проект #ПочтаПобеды.

RT в рамках данного проекта представил еще одну историю ветерана Великой Отечественной войны. Журналисты RT рассказали историю Зои Павловны Романенко.

Когда началась Великая Отечественная война, Зое Павловне Романенко было шестнадцать. Под Ленинградом она пережила самую страшную зиму блокады. Отец умер от голода у неё на руках. За ним — мама и бабушка. Зоя Павловна прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. Вместе с Красной армией она прошла всю войну, а победу встретила в Германии.

Если вас тронула её история, напишите ей письмо к 9 Мая.

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