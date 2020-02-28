Мэрцишор для госпожи председателя: музей парламента пополнился новым экспонатом

Пятничное заседание молдавских законодателей прошло под знаком наступающей весны. Вице-спикер Моника Бабук напомнила депутатам, что уже в воскресенье, 1 марта, республика отметит традиционный молдавский праздник Мэрцишор. Его символ она вручила председателю парламента Зинаиде Гречаной.
"Мэрцишор – символ Молдовы. Передам его в музей парламента, и там этот симпатичный мэрцишор и будет. Важно, что наш мэрцишор охраняется ЮНЕСКО. Этим надо гордиться", - сказала Гречаная.
Само слово "мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский.
Два года назад праздник "Мэрцишор" был включен в список культурного наследия человечества под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры UNESCO.
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