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Мэрцишор для госпожи председателя: музей парламента пополнился новым экспонатом

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https://ru.sputnik.md/video/20200228/29361974/deputatskiy-mertsishor-muzey-parlamenta-popolnilsya-novym-eksponatom.html

Символ весны в парламенте Молдовы: вице-спикер Моника Бабук поздравила главу законодательного органа Зинаиду Гречаную с наступающей весной, подарив мэрцишор.

Пятничное заседание молдавских законодателей прошло под знаком наступающей весны. Вице-спикер Моника Бабук напомнила депутатам, что уже в воскресенье, 1 марта, республика отметит традиционный молдавский праздник Мэрцишор. Его символ она вручила председателю парламента Зинаиде Гречаной.

"Мэрцишор – символ Молдовы. Передам его в музей парламента, и там этот симпатичный мэрцишор и будет. Важно, что наш мэрцишор охраняется ЮНЕСКО. Этим надо гордиться", - сказала Гречаная.

Пресс-конференция, посвященная международному музыкальному фестивалю Мэрцишор.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В основе праздника "Мэрцишор" лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые и называются мэрцишорами. Эти талисманы в Молдове носят весь март, а в начале апреля их вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.

Само слово "мэрцишор" происходит от "мартие" — март в переводе на русский.

Два года назад праздник "Мэрцишор" был включен в список культурного наследия человечества под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры UNESCO.

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