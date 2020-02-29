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Необычная история пса, который "гремит" на всю Молдову

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200229/29357398/neobychnaya-istoriya-psa-kotoryy-gremit-vsyu-moldova.html

Бельгийская овчарка ударно трудится в Погранполиции Молдовы: пес спас много жизней, не пропустив десятки килограммов наркотиков.

Знакомьтесь - это Гром, один из лучших четвероногих помощников Пограничной полиции Молдовы. За годы службы он обнаружил десятки килограммов наркотических веществ. Но пес не только отличный "нюхач", в его послужном списке и задержания преступников.  

Инспектор-кинолог Погранполиции Молдовы Артур Домнишор, который воспитал Грома, рассказал Sputnik историю своего четвероногого напарника.

"В Погранполиции он появился в 2013 году. Ему было 1,5 месяца. Он не был самым красивым из помета, но я пообещал себе, что сделаю из него хорошего и рабочего пса. В семь месяцев он знал у меня все команды – искал "запрещенку", был знаком со всеми запахами, не пугался стрельбы и не боялся ничего", - сказал собеседник.

Большинство инспекторов-кинологов держат подопечных служебных собак дома, чтобы лучше видеть, как те развиваются. А тренируются четвероногие пограничники ежедневно. Причем, чем моложе собака, тем больше нагрузка.

"Часто участвуем вместе с Громом в связке с сотрудниками Инспектората полиции. Глодяны, Бельцы, Рышканы… Насчет количества - речь идет о десятках килограммов, в основном марихуаны. Недели три назад на этом пункте пропуска нашли психотропные таблетки. Я им доволен и горжусь", - отметил Домнишор.

Контрабанда сигарет
© Photo : Serviciul Vamal al Republicii Moldova
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Грому уже семь лет. Это, как отмечает его наставник, практически пенсионный возраст. "Но уже сейчас готовлю ему смену. К примеру, все ошибки, которые мною были допущены при дрессировке Грома, стараюсь на новом щенке не допускать. Как говорится, век живи, век учись", - рассказал инспектор-кинолог.

После увольнения в запас служебного пса ждет обычная жизнь – в семье его инструктора.

"Все ребята оставляют собак себе. Руководство кинологического центра не одобряет, чтобы после пенсии собаку куда-то отдавали. Ведется строгий учет – составляет акт, где он будет дальше проживать и что будет с его дальнейшей судьбой. Но все оставляют собак себе", - заключил Домнишор.

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