Коронавирус совершил марш-бросок под Кавказский хребет

Опасная инфекция расходится по планете, не признавая границ и обходя выставленные заградительные кордоны.

COVID-19 добрался и до двух закавказских республик.

Два случая заражения китайским коронавирусом подтвердились в Грузии. Один из инфицированных приехал из Ирана через Азербайджан, вторая пациентка вернулась из Италии. Филиал "Банка Грузии" в Тбилиси закрыли после того, как стало известно, что заболевшая коронавирусом девушка является его сотрудником.

В инфекционных клиниках Грузии ожидают результатов анализов еще 24 пациента.

В Азербайджане также зарегистрирован первый случай заражения у мужчины, прибывшего из Ирана. Состояние здоровья гражданина РФ, у которого выявили коронавирус, стабильное, он помещен в инфекционный блок специального режима.

Другие подробности – в нашем видео.

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