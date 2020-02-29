Коронавирус совершил марш-бросок под Кавказский хребет

COVID-19 добрался и до двух закавказских республик.
Два случая заражения китайским коронавирусом подтвердились в Грузии. Один из инфицированных приехал из Ирана через Азербайджан, вторая пациентка вернулась из Италии. Филиал "Банка Грузии" в Тбилиси закрыли после того, как стало известно, что заболевшая коронавирусом девушка является его сотрудником.
В инфекционных клиниках Грузии ожидают результатов анализов еще 24 пациента.
В Азербайджане также зарегистрирован первый случай заражения у мужчины, прибывшего из Ирана. Состояние здоровья гражданина РФ, у которого выявили коронавирус, стабильное, он помещен в инфекционный блок специального режима.
Другие подробности – в нашем видео.
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