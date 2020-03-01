Кошмар на границе Греции: мигранты хотят прорваться

Беженцы сконцентрировались в районе пропускного пункта Кастаниес.
Они надеются, что их попустят на территорию Греции, ситуацию осложняет дождь, периодически происходят столкновения с силами безопасности.
Был применен слезоточивый газ, более 60 нарушителей задержаны.
Эскалация - следствие решения Турции больше не будет препятствовать переходу беженцев на территорию ЕС.
Власти Греции в этих обстоятельствах укрепляют охрану морских и сухопутных границ, они настроено не допустить прорыва мигрантов.
Европейское агентство по контролю внешних границ (Frontex) перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за миграционной ситуации.
Другие подробности о ситуации на границе смотрите в видео.
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