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Кошмар на границе Греции: мигранты хотят прорваться

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200301/29371003/greece-granitsa-migranty-proryv-popytka.html

Подкрепления сил безопасности Греции стягиваются к границе после того, как сотни мигрантов из Турции попытались силой проникнуть в страну.

Беженцы сконцентрировались в районе пропускного пункта Кастаниес.

мигранты
© AP Photo / Francois Mori
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Они надеются, что их попустят на территорию Греции, ситуацию осложняет дождь, периодически происходят столкновения с силами безопасности.

Был применен слезоточивый газ, более 60 нарушителей задержаны.

Эскалация - следствие решения Турции больше не будет препятствовать переходу беженцев на территорию ЕС. 

Власти Греции в этих обстоятельствах укрепляют охрану морских и сухопутных границ, они настроено не допустить прорыва мигрантов.

Европейское агентство по контролю внешних границ (Frontex) перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за миграционной ситуации.

Другие подробности о ситуации на границе смотрите в видео.

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