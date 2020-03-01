Масленичное веселье разгулялось в самом центре Тирасполя

Праздник по случаю проводов зимы и встречи весны в Тирасполе проходит в самом сердце города – на главной площади.

У подножия знаменитого памятника Суворову – Широкая Масленица с песнями, плясками, с частушками и прибаутками, с разудалыми забавами и ярмаркой.

Здесь можно и мёдику приобрести, и полакомиться блинами со всевозможными начинками, ну и шашлычком побаловаться - как без него. А еще купить различные изделия ручной работы, вплоть до главного символа приходы весны в Молдове – Мэрцишора.

В этом году Масленица и Мэрцишор совпали и отмечаются в один день – 1 Марта. Организаторы не преминули соединить эти два символичных и веселых праздника.

Так что каждый побывавший сегодня на площади – пришел на разудалую Широкую Масленицу отмечать проводы зимы, а ушел с весенним праздничным настроением и с мэрцишором на груди.

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