Протест в центре Кишинева: пикет и блокирование движения транспорта - видео

В понедельник перед зданием правительства проходит акция протеста ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.

Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре вышли в понедельник на пикет перед зданием правительства страны. Требования манифестантов самые разные - отставка правительства, досрочные парламентские выборы, улучшение условий жизни ветеранов конфликта.

Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь здания. Протестующие пробовали прорваться внутрь, чтобы передать правительству совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы".

Автомобильное движение по бульвару Штефана чел Маре заблокировано на участке, пролегающем через Площадь великого национального собрания.

Общественный транспорт встал. В центре столицы образовались пробки.

Памятная дата

В понедельник утром первые лица республики выступили с обращением, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

По словам главы молдавского правительства, "страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков".

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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