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Протест в центре Кишинева: пикет и блокирование движения транспорта - видео

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https://ru.sputnik.md/video/20200302/29384852/protest-v-tsentre-chisinau-piket-i-blokirovanie-dvizheniya-transporta-video.html

В понедельник перед зданием правительства проходит акция протеста ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.

Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре вышли в понедельник на пикет перед зданием правительства страны. Требования манифестантов самые разные - отставка правительства, досрочные парламентские выборы, улучшение условий жизни ветеранов конфликта.

Ион Кику
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь здания. Протестующие пробовали прорваться внутрь, чтобы передать правительству совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы".

Автомобильное движение по бульвару Штефана чел Маре заблокировано на участке, пролегающем через Площадь великого национального собрания.

Общественный транспорт встал. В центре столицы образовались пробки.

Памятная дата

В понедельник утром первые лица республики выступили с обращением, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

По словам главы молдавского правительства, "страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков".

Протест
© Sputnik / Miroslav Rotari
Протест у здания правительства Молдовы: что происходит в центре Кишинева

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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