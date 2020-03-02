ПочтаПобеды: защитник Сталинграда Борис Васильевич ждёт ваших писем

Боец, получивший в боях Великой Отечественной три ранения, счастлив, что почти дожил до 75-й годовщины Победы.

Борис Васильевич Шапошников оказался на фронте сразу после школы. Он участвовал в битве под Сталинградом, где получил своё первое ранение. Всего их было три. После войны он связал свою жизнь с армией.

Борис Васильевич счастлив, что почти дожил до 75-й годовщины Победы. Но из его фронтовых друзей никого почти не осталось.

Наш герой будет рад получить от вас послание, напишите ему письмо к 9 Мая, поздравьте Бориса Васильевича с Днём Победы.

Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Шапошникову Борису Васильевичу. Мы обязательно передадим все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru.

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