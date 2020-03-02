Ветеранам конфликта на Днестре не хватило выдержки – видео

В первый понедельник весны молдавские "комбатанты" пикетировали в Кишиневе здание правительства. Манифестанты потребовали отставки премьера Иона Кику и раскритиковали министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя, который напомнил о роли российских военных, способствовавших прекращению вооруженного конфликта на Днестре.
Полиция оцепила здание правительства, преградив входы внутрь. Манифестанты в ответ заблокировали движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре, а затем, прорвав кордон, устроили беспорядок. Один из участников митинга разбил булавой стеклянные двери здания правительства.
По мнению премьера Иона Кику, протест организован некоторыми теневыми политическими силами. Глава правительства призвал протестующих к спокойствию и мудрости.
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