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Небесная погоня: МиГ-31 не оставил "нарушителю" шансов - видео

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Министерство обороны России
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200303/29396547/Istrebitel-MiG-31-perekhvatil-uslovnogo-narushitelya-granitsy-na-Kamchatke.html

На кадрах видно, что тренировка проходила без каких-либо сложностей при благоприятных погодных условиях на фоне живописных видов Камчатки.

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата условного нарушителя воздушного пространства на Камчатке. Маневр выполнили летчики-истребители на МиГ-31. Роль нарушителя взял на себя противолодочный самолет Ил-38.Учения прошли на фоне живописных камчатских ландшафтов. Смотрите на видео завораживающие "небесные" кадры.

"В ходе тренировки оценивалась слаженность действий экипажа МиГ-31, выполнение установленных нормативов взлета и занятия района, а также дистанция "электронного" уничтожения условного нарушителя", - отмечают военные.

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