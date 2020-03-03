Мне канцлер друг, но COVID-19 страшен: министр отказался пожать руку Меркель

Забавный эпизод произошел перед встречей представителей немецкого правительства с членами объединений мигрантов.

Энергично вошедшая в зал Ангела Меркель протянула руку министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу.

Тот вежливо отказался, сделав предупреждающий жест - коронавирус, знаете ли.

Реакция главы правительства показала, что она в повседневной реалполитик и не такое видала: похвала подчиненному за бдительность мигом разрядила обстановку.

Тому ничего не осталось, как улыбнуться вместе с "железной фрау".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK