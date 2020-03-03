Мне канцлер друг, но COVID-19 страшен: министр отказался пожать руку Меркель

Энергично вошедшая в зал Ангела Меркель протянула руку министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу.
Тот вежливо отказался, сделав предупреждающий жест - коронавирус, знаете ли.
Реакция главы правительства показала, что она в повседневной реалполитик и не такое видала: похвала подчиненному за бдительность мигом разрядила обстановку.
Тому ничего не осталось, как улыбнуться вместе с "железной фрау".
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