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Мне канцлер друг, но COVID-19 страшен: министр отказался пожать руку Меркель

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200303/29403304/mne-kantsler-drug-no-koronavirus-strashen-merkel-seehofer-video.html

Забавный эпизод произошел перед встречей представителей немецкого правительства с членами объединений мигрантов.

Энергично вошедшая в зал Ангела Меркель протянула руку министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу.

Тот вежливо отказался, сделав предупреждающий жест - коронавирус, знаете ли.

Реакция главы правительства показала, что она в повседневной реалполитик и не такое видала: похвала подчиненному за бдительность мигом разрядила обстановку.

Тому ничего не осталось, как улыбнуться вместе с "железной фрау".

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