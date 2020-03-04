Россия опровергла обвинения Турции в “гуманитарном кризисе” в Сирии

Об этом заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. Он подчеркнул, что объективные данные опровергают заявления Запада.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев. В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние месяцы в Идлибе "было перемещено около 900 тысяч человек". По его словам, в последние дни поток увеличился.
По словам Журавлева, с начала года в Турцию из районов боевых действий переместились не более 35 тысяч человек, среди которых много членов семей боевиков. Кроме того, в зону проведения военной операции Анкары "Оливковая ветвь" переместились до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы — не более 100 тысяч человек.
Руководитель Центра примирения подчеркнул, что в течение последних лет проводится круглосуточное наблюдение за гуманитарной ситуацией на северо-западе Сирии.
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