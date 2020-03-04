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Россия опровергла обвинения Турции в “гуманитарном кризисе” в Сирии

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https://ru.sputnik.md/video/20200304/29409572/russiya-oprovergla-obvineniya-turkey-v-gumanitarnom-krizise-v-sirii.html

Критика в адрес Дамаска и Москвы со стороны Анкары, а также Запада в связи с якобы “миллионными потоками” беженцев и “гуманитарным кризисом” в Идлибе несостоятельна.

Об этом заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. Он подчеркнул, что объективные данные опровергают заявления Запада.

Поддерживаемые Турцией сирийские боевики готовятся выйти на линию фронта в провинции Идлиб (11 февраля 2020). Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Минобороны России сообщило о слиянии турецких постов и террористов в Идлибе

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев. В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние месяцы в Идлибе "было перемещено около 900 тысяч человек". По его словам, в последние дни поток увеличился.

По словам Журавлева, с начала года в Турцию из районов боевых действий переместились не более 35 тысяч человек, среди которых много членов семей боевиков. Кроме того, в зону проведения военной операции Анкары "Оливковая ветвь" переместились до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы — не более 100 тысяч человек.

Руководитель Центра примирения подчеркнул, что в течение последних лет проводится круглосуточное наблюдение за гуманитарной ситуацией на северо-западе Сирии.

Другие подробности - в нашем видео.

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