Россия опровергла обвинения Турции в “гуманитарном кризисе” в Сирии

Критика в адрес Дамаска и Москвы со стороны Анкары, а также Запада в связи с якобы “миллионными потоками” беженцев и “гуманитарным кризисом” в Идлибе несостоятельна.

Об этом заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев. Он подчеркнул, что объективные данные опровергают заявления Запада.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что скоро к границам Евросоюза двинутся миллионы беженцев. В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за последние месяцы в Идлибе "было перемещено около 900 тысяч человек". По его словам, в последние дни поток увеличился.

По словам Журавлева, с начала года в Турцию из районов боевых действий переместились не более 35 тысяч человек, среди которых много членов семей боевиков. Кроме того, в зону проведения военной операции Анкары "Оливковая ветвь" переместились до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы — не более 100 тысяч человек.

Руководитель Центра примирения подчеркнул, что в течение последних лет проводится круглосуточное наблюдение за гуманитарной ситуацией на северо-западе Сирии.

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