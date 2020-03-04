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Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток

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https://ru.sputnik.md/video/20200304/29412335/sensatsionnoe-priznanie--kto-prevratil-reku-byk-v-yadovityy-potok.html

Малые реки Молдовы в очень плохом состоянии, а самая загрязненная среди них - та, что протекает через Кишинев.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Основным загрязнителем реки Бык, пересекающей значительную часть территории Молдовы, в том числе столицу республики, являются очистные сооружения.

Река Бык
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Источник процветания или вонючая канава: что будет с рекой Бык

Об этом заявил председатель экологической организации "Экодава" Игорь Сырбу на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Он отметил, что 155-километровый приток Днестра, протекая мимо сел и городов, сильно загрязняется. Текучая вода, разумеется, имеет способность самоочищаться, на некоторых промежутках между населенными пунктами можно даже увидеть, что она прозрачна. Но затем - новое поселение, и негативные процессы возобновляются.

"Главные источники загрязнения реки Бык – очистные сооружения в Калараше, Страшенах, Кишиневе, Аненах. На них приходится девяносто процентов загрязнения", - сообщил руководитель "Экодава".

Кроме того, по его словам, на экологическое состояние реки негативно влияет деятельность различных коммерческих агентов, а также - населения.

Представитель экологической организации продемонстрировал отравленную воду из реки Бык и сообщил, что этой жидкостью поливают прибрежные огороды. Поэтому, как отметил Сырбу, прежде чем покупать отечественные овощи, необходимо узнать, где они выращены.

Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток
© Screenshot Sputnik
Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток.

В плохом состоянии находятся и другие большие и малые реки страны, например, Кайнарка. Об этом рассказала общественный активист Оксана Влас.

По ее словам, для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо объединить усилия власти и всех граждан, а также ужесточить законодательство.

Оксана Влас
© Sputnik / Miroslav Rotari
Оксана Влас.

Поскольку отношение к окружающей среде начинается с младых ногтей, она обратилась с призывом к министерству образования, культуры и исследований.

"Внедрите в школьную программу предмет по экологической культуре, чтобы дети прониклись ответственностью за свою деятельность, были искренне причастны к охране природы и бережному отношению к ней", - сказала Влас.

По ее словам, также надо вернуть прекрасную традицию участия граждан в субботниках.

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Теги:
река Бык, река Бык, реки Молдовы, экология


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