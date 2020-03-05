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США не считают Россию угрозой странам Балтии, но наращивают войска у границы

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video: Ruptly / AP Photo/Steve Helber / valisluureamet.ee
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20200305/29409916.html

Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что угрозы со стороны России для Латвии, Литвы и Эстонии нет. Смотрите в видео, почему американцы делают подобные заявления.

Вашингтону кажется абсолютно логичным заявлять, что Россия не является угрозой для стран Балтии, и при этом активно наращивать американское военное присутствие у российских границ
Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что угрозы со стороны России для Латвии, Литвы и Эстонии нет. В самих странах Балтии не согласны с этим мнением и убеждают Запад, что Россия готовится к нападению. В свою очередь, Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни с кем воевать.

Также в российском МИД отдельно обращали внимание на многократное наращивание войск НАТО и увеличение количества военных учений альянса у границ России. Так уже стартовали крупнейшие за четверть века маневры "Защитник Европы", главной целью которых НАТО называет отработку переброски американских сил к границам РФ.



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