Российские танкисты разгромили условного противника

В учениях на заснеженной местности были задействованы коло 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники.

Боевые действия отрабатывали танкисты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

В Кемеровской области они показали навыки проведения рейда, а также преследования и уничтожения условного противника.

По "вводной" маневров, информацию о колонне военной техники неприятеля, которая остановилась на дозаправку, передали на командный пункт разведчики. Был отдан приказ о начале операции.

"Использовав элемент неожиданности, танкисты атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения из штатного вооружения Т-72Б3 разгромили условного противника", - отметили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Для успешного выполнения поставленной задачи, в частности, пришлось форсировать реку Томь под водой на глубине до 5 метров.

Другие подробности - в нашем видео.

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