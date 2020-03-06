"Мама, давай поиграем!" - эмоциональное видео

В преддверии Международного женского дня 8 марта Sputnik Молдова публикует серию публикаций о женщинах, у которых одна из главных заслуг - материнство.

Учитель, врач, военный, водитель троллейбуса или такси - вот только несколько ипостасей, которые могут примерить на себя женщины в Молдове. Истории некоторых из них вы можете узнать здесь.

В Молдове (и не только) 8 марта особенные поздравления получают именно мамы, поэтому команда Sputnik Молдова вместе с автором книги "Женщина со вкусом молока", мамой двух прекрасных детей, Зиной Бивол решили снять эмоциональное видео.

Ролик призван показать ценность как детей, так и их матерей, и побуждает их всех проводить больше времени вместе.

"Мама, пошли поиграем!" - это призыв для всех матерей, проводить больше времени со своими чадами, играть с ними и помочь им достойно жить реальной, а не виртуальной жизнью. Это грустно, но гаджеты и компьютерные игры все больше заменяют живую игру детей, особенно с их родителями.

Ранее психолог психо-социо-педагогического центра Лилия Максименко заявила для Sputnik Молдова, что "есть много случаев зависимости детей от гаджетов и игр, речь идет о детях разных возрастов". По ее мнению, так происходит, потому что дети уже вскоре после рождения берут в руку не бутылку с молоком и погремушку, а телефон. Таким образом в обществе формируются дети 4-5 лет, которые отказываются от социализации и не идут в сад.

Приглашаем вас распространить это видео. Давайте вместе продвигать здоровые отношения между матерями и детьми не только в канун 8 марта!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK