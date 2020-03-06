Минобороны России показало на видео боевые стрельбы Су-25 - видео

Кадры сняты в том числе из кабины пилота во время пуска ракет по мишеням, имитирующим наблюдательные пункты противника

Минобороны России опубликовало видео боевых стрельб штурмовиков Су-25СМ3. Учения проводились в Ставропольском крае.

Съемка велась из кабины пилота. На кадрах можно увидеть, как он совершает пуск ракет по условному противнику.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим колонну, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии противника.

Су-25 представляет собой бронированный дозвуковой самолет для поддержки сухопутных войск. Штурмовики применялись во время военных операций в Сирии против террористической организации ИГИЛ.

Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие в военных действиях и останутся в строю ВВС России как минимум до 2020 года.